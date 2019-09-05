العراق – أعلنت وزارة الزراعة العراقية، الخميس، منع استيراد التمور من خارج البلاد، بسبب وفرة الإنتاج المحلي وقدرته على تغطية حاجة السوق.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الزراعة صالح الحسني، على هامش زيارته إلى محافظة كربلاء جنوبي البلاد .

وقال الحسني: “نعلن منع استيراد التمور لوفرتها محلياً وانتشارها في جميع الأسواق”.

وأضاف الوزير العراقي، أن القرار جاء “دعما للمنتج الوطني”.

وتشهد الأسواق المحلية منذ عدة أسابيع، وفرة كبيرة في التمور المحلية، مع بداية موسم نضوجه.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء العراقي، بلغ إنتاج البلاد من التمور في 2018، نحو 646 ألف طن، صعودا من 618.8 ألف طن في 2017، بزيادة 4.4 بالمئة.

الأناضول