ليبيا – اجتمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الأربعاء مع رئيس البرلمان الوطني بجمهورية أفريقيا الوسطى لوران انجون بابا والوفد رفيع المستوى المرافق له بحضور عدد من أعضاء البرلمان ووزير خارجية المؤقتة عبد الهادي الحويج .

المستشار صالح أكد بحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وقدم شرحاً وافياً عن الأوضاع في ليبيا وحقيقة ما تمر به البلاد خاصةً في الحرب على الإرهاب والتطرف ونهب ثروات الشعب الليبي من قبل حكومة فائز السراج غير دستورية والمليشيات المسلحة المسيطرة عليها والمدعومة من قبل الدول الداعمة للارهاب والتطرف،

وبدوره،أكد رئيس البرلمان الوطني بجمهورية افريقيا الوسطى والوفد على عمق العلاقات بين البلدين،مجددًاً دعم بلاده الكامل لمجلس النواب الليبي ممثلاً شرعياً للشعب الليبي.

وأضاف بليحق بأن الإجتماع شهد توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين مجلس النواب والبرلمان الوطني بجمهورية افريقيا الوسطى لتطوير وتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة ووزارة الخارجية بجمهورية افريقيا الوسطى في إطار توطيد العلاقات بين البلدين.