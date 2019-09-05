أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الخميس، على الرغم من المكاسب المستمرة في أسواق النفط العالمية.

وبحلول الساعة (14:03 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني، بنسبة 1.19 بالمئة أو 72 سنتا إلى 61.42 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.84 بالمئة أو 47 سنتا إلى 56.73 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.62 بالمئة إلى 14933 نقطة بفعل مشتريات قوية للمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.58 بالمئة إلى 1551 نقطة، مع ارتفاع “مؤسسة ناس” 8.79 بالمئة و”استيراد” بنسبة 6.45 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنسبة 1.6 بالمئة و”البحرين الوطني” بنسبة 0.14 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.38 بالمئة إلى 28900 نقطة مع صعود أسهم “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 1.47 بالمئة و”دبي الإسلامي” بنسبة 0.57 بالمئة و”إعمار مولز” بنسبة 0.53 بالمئة.

فيما هبطت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.21 بالمئة إلى 5114 نقطة، مع تراجع “أبوظبي التجاري” بنسبة 1.49 بالمئة و”اتصالات” بنسبة 0.59 بالمئة.

وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، وارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.02 بالمئة إلى 6547 نقطة، وزاد المؤشر الرئيس بنحو 0.29 بالمئة إلى 4793 نقطة، فيما صعد المؤشر العام بنحو 0.09 بالمئة إلى 5955 نقطة.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.34 بالمئة إلى 3997 نقطة، مع تراجع أسهم “البنك الوطني” بنسبة 2.22 بالمئة و”بنك مسقط” بنسبة 0.9 بالمئة و”بنك ظفار” بنسبة 0.7 بالمئة.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1801 نقطة، مع تراجع أسهم “الأهلي” بنسبة 2.15 بالمئة و”بنك الأردن” بنسبة 1.95 بالمئة و”عمد للاستثمار” بنسبة 1.72 بالمئة و”آفاق للطاقة” بنسبة 1.41 بالمئة.

وأغلقت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على انخفاض هامشي بنسبة 0.05 بالمئة إلى 8054 نقطة بفعل ضغوط بعض الأسهم القيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 0.62 بالمئة إلى 14933 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.58 بالمئة إلى 1551 نقطة.

دبي: بنسبة 0.38 بالمئة إلى 2890 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.02 بالمئة إلى 6547 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مسقط: بنسبة 0.34 بالمئة إلى 3997 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1801 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.21 بالمئة إلى 5114 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.05 بالمئة إلى 8054 نقطة.

الأناضول