ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1537.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:28 بتوقيت غرينتش، ولكنه حام قرب مستواه في الاسبوع الماضي عند 1554.56 دولار وهو الأعلى منذ أبريل 2013.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1546.6 دولار.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 19.33 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق 19.57 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2016.

وانكمش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة لأول مرة في ثلاثة أعوام في أغسطس آب حسبما أظهرت بيانات أمس، لتتجدد المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وتضغط على الإقبال على للمخاطرة.

وعلى جانب التجارة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بأنه سيتبنى موقفا أكثر تشددا إزاء بكين حال فوزة بفترة رئاسية ثانية إذا طال أمد المحادثات.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 963.15 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1540.25 دولار.