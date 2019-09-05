الولايات المتحدة – تسعى سيرينا ويليامز لمعادلة الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بمباريات في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، والذي يبلغ 101 انتصار، عندما تواجه الخطيرة إيلينا سفيتولينا، فجر الجمعة.

وحققت ويليامز، الفائزة باللقب ست مرات، فوزها رقم 100 في فلاشينج ميدوز، على الصينية وانج كيانج 6 / 1 و6 / صفر.

بينما تأهلت سفيتولنيا للدور قبل النهائي، للمرة الثانية في تاريخ مشاركتها في بطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام)، بفوزها على جوهانا كونتا 6 / 4 و6 / 4.

وتتفوق ويليامز في المواجهات المباشرة أمام الأوكرانية سفيتولنيا 4 / 1، من بينها الفوز مرتين في الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة في 2015 والدور الرابع ببطولة فرنسا المفتوحة 2016.

ولكن سفيتولينا فازت بآخر مباراة جمعتهما، في أولمبياد ريو 2016، ومنذ ذلك الوقت حققت نجاحات كبيرة، وستصل لأعلى مرتبة لها في التصنيف العالمي يوم الاثنين حيث ستحتل المركز الثالث.

وإذا حققت اللقب في المباراة النهائية بعد غد السبت، ستصعد للمركز الثاني، ولكن ويليامز أيضا تسعى لمعادلة الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بالقاب بطولات الجراند سلام والذي يصل إلى 24 لقبا، وذلك بعد خسارتها في المباريات النهائية للبطولات الثلاثة الأخيرة.

وتعد ويليامز هي اللاعبة الوحيدة في الدور قبل النهائي، التي فازت ببطولات الجراند سلام، حيث أن بليندا بنشيتش وبيانكا أندريسكو، يقدمان أفضل ما لديهما في البطولات الكبرى خلال البطولة الحالية.

ووصفت، ويليامز، 37 عاما، الخسارة في الأولمبياد أمام سفيتولينا، بالصعبة، وأنها لا تضمن أي شيء عندما يلتقيان مرة أخرى.

وقالت: “بكل وضوح إنها مقاتلة، لا ترتكب أخطء كثيرة، إنها إحدى اللاعبات اللائي يفعلن كل شيء بشكل جيد، لذلك، يجب أن ألعب بشكل جيد للغاية أيضا”.

من جانبها، تهدف سفيتولينا، 24 عاما، أن تحقق مركزا أفضل من الذي حققته في بطولة ويمبلدون قبل شهرين وأن تصعد للمباراة النهائية.

وقالت إن المباراة الأولمبية “أعطتني الثقة لتجعلني أعتقد أن بإمكاني اللعب بثبات أمام اللاعبات الكبار ولا يمكنني الانتظار للمباراة المقبلة”.

وأضافت: “ستكون مباراة جيدة جدا. إنه الدور قبل النهائي ويجب أن أستمتع، لقد واجهت سيرينا في العديد من المرات”.

وتعد سفيتولينا، المصنفة الخامسة، أعلى لاعبة في التصنيف متبقية في الدور قبل النهائي فيما تحتل ويليامز، التي تصدرت التصنيف العالمي لفترة طويلة، المركز الثامن.

وتأتي، بينشيتش، 22 عاما، خلفهما وتحتل المركز الثاني عشر، وهي اللاعبة السويسرية الوحيدة المتبقية في البطولة عقب الخروج المفاجئ لروجر فيدرر وستان فافرينكا من منافسات الرجال.

واستعادت اللاعبة السويسرية مستواها بعد أوقات عصيبة كما أنها ضمنت تواجدها بين المصنفات العشر الأوائل في التصنيف العالمي الذي يصدر يوم الاثنين المقبل، بغض النظر عما ستسفر عنه نتيجة مباراتها مع أندريسكو، التي لم تواجهها من قبل.

وودعت، أندريسكو، 19 عاما، بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي من الأدوار التمهيدية ولكنها ارتفعت سريعا من خلال التصنيف، بفوزها ببطولتي إنديان ويلز وتورونتو، كما أنها طرقت باب المصنفات العشر الأوائل.

ولن تهاب بينشيتش بعد فوزها بصعوبة على البلجيكية إليز ميرتينز في دور الثمانية، التي تكن لها احتراما كبيرا.

وقالت أندريسكو :” بالتأكيد لن تكون مباراة سهلة. إن بليندا لاعبة مذهلة. أتمنى أن أقدم أفضل ما عندي”.

المصدر: كووورة