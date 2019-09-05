الولايات المتحدة – أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي، الخميس، ارتفاع حيازة صناديق الاستثمار المتداولة، المدعومة من الذهب بنسبة 5 بالمئة في أغسطس/ آب الماضي، في زيادة للشهر الثالث على التوالي.

وذكر المجلس في بيان، أن الصناديق الاستثمارية أضافت نحو 122 طنا من المعدن الأصفر لترتفع حيازتها إلى 2733 طنا.

وبلغ حجم تدفقات الصناديق للاستثمار بالذهب نحو 6 مليارات دولار خلال الشهر الماضي، حسب البيانات.

وأفادت بأن أعلى التدفقات تحققت في الولايات المتحدة بعد شراء 78 طنا بقيمة 3.8 مليارات دولار، ثم الصناديق الأوروبية بقيمة 1.7 مليار دولار بشراء 33 طنا.

فيما زادت الصناديق المدرجة في آسيا حيازتها بنحو 9 أطنان بقيمة 468 مليون دولار.

وأظهر تقرير سابق لمجلس الذهب، ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر في العالم بالنصف الأول 2019، لأعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 2181 طنا.

واتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة ممثلة بالذهب والصناديق المقومة بها، هربا من صناديق عالية المخاطر وسريعة التأثر بالتوترات التجارية.

وأسعار الذهب المسجلة الحالية، قريبة من ذروتها في 6 سنوات، وبالتحديد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، بحسب تتبع الأناضول لبورصة الذهب العالمية.

و”مجلس الذهب العالمي” هو منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا.

الأناضول