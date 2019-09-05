روسيا – عقد أول اجتماع عمل للمجلس العام لطريق البحر الشمالي في المنتدى الاقتصادي الشرقي في أكاديمية الأميرال نيفلسكي البحرية في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لشركة “روساتوم”، أليكسي ليكاتشيف، ومدير مشروع طريق بحر الشمال فياتشيسلاف روكشا، والرئيس التنفيذي لشركة سوفوكوفلوت سيرغي فرانك، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوي تاكيشي هاشيموتو، والمدير العام لشركة “نورديك بالك” في سنغافورة توماس ليندغرين جينسن، والمدير الإداري لشركة ستينا بالك ماتس كارلسون، ورئيس مجلس إدارة شركة تشوشودي للملاحة فيليكس تشودي، وممثل الشركة الصينية الوطنية للبتروليوم تشانج فوتشوان، ومدير مكتب شركة توتال في روسيا أرنو لو فال، والرئيس التنفيذي لشركة توباز للطاقة والملاحة رينيه كوفود أولسن. بالإضافة إلى حضور ممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية الفيدرالية، وشركات روسية ودولية كبرى، وعلماء، ومؤسسات عامة ووسائل إعلام.

وصرح الرئيس التنفيذي لروساتوم اليكسي ليخاتشوف، خلال الكلمة الترحيبية التي ألقاها لمناسبة هذا الحدث، قائلا “إنه في إطار المشروع الفيدرالي “طريق البحر الشمالي”، تم اتخاذ مجموعة من التدابير المناسبة لتحقيق الهدف السنوي المنشود لتدفق البضائع ليصل إلى 80 مليون طن بحلول 2024. و أضاف “ليس لدينا شك في أننا سننجز هذه المهمة وننشئ البنية التحتية التي ستشمل أسطول كاسحات الجليد للقطب الشمالي، وشبكة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ووسائل الإنقاذ في حالات الطوارئ، وأسطول الموانئ والخدمات الملاحية الرقمية.

كما أشار ليخاتشوف الى أنه “في أغسطس من هذا العام، تم توقيع عقد لإنشاء السلسلة العالمية الثالثة والرابعة لكاسحات الجليد النووية بالإضافة إلى كاسحات الجليد النووية الثلاثة قيد الإنشاء في سان بطرسبورغ”.

وقد شهد اليوم نفسه توقيع اتفاقية تعاون متعددة الأطراف، بين كل من المدير العام لشركة “روس آتوم للشحن” نيكليودوف، ورئيس معهد أبحاث التكنولوجيا البحرية الكورية “كوميري” كونغ جيل يونغ، والمدير التنفيذي لشركة الخدمات اللوجستية الكورية “سينوكور”، ليم سام سيوب .

تم عقد الاجتماع التأسيسي للمجلس العام لطريق بحر الشمال على متن كاسحة الجليد النووية “أركتيكا” في 6 يونيو 2019 في سان بطرسبورغ.

المصدر : RT