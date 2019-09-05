الأرجنتين – اقترب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، من تدريب فريق خيمناسيا لابلاتا، عقب اجتماع بين مقربين من اللاعب السابق وإدارة النادي.

وأكد جابرييل بيليجرينو، رئيس النادي في حوار مع قناة (TyC Sports) أمس الأربعاء “يبقى أن نجتمع غدا مع جزء من فريق التمثيل عن مارادونا، للاتفاق على بعض التفاصيل والتوقيع”.

وأضاف بيليجرينو أن “الأمر الأكثر روعة كان الاتصال به (مارادونا) وأن يرد علينا، أول ما قاله لي كان: ‘لا أخشى شيئا’ ولم يضع أي شروط، وقال إنه مستعد ويحب الفكرة”.

ومن جانبه، قال مستشار مارادونا، ماتياس مورلا “انتهينا من تفاصيل 80% من الاتفاق، لم يتبق سوى تحديد بعض البيانات الرسمية والإدارية، التي سيجري حسمها (اليوم) الخميس”.

وأضاف أن “دييجو سعيد بأنهم فكروا به على المستوى المحلي، ويريد مواجهة تحد جديد، ولديه رغبة في التدريب”.

وفي نفس الوقت، نشر مارادونا فيديو أظهر من خلاله أنه تعافى من العملية الجراحية، التي خضع لها مؤخرا في الركبة اليمنى، وبعث برسالة لجماهير خيمناسيا لابلاتا.

وقال بطل العالم مع منتخب الأرجنتين عام 1986 “خضعت لعملية منذ فترة قصيرة، وحدث تواصل بيني وخيمناسيا…إنه أمر رائع وحنون يصل إلى أعماق قلبي”.

وبذلك يعود مارادونا للتدريب، بعدما رحل عن الإدارة الفنية لدورادوس دي سينالوا في دوري الدرجة الثانية المكسيكي، منذ أشهر قليلة، بسبب حالته الصحية.

المصدر: كووورة