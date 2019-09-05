الولايات المتحدة – هبطت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 4.8 ملايين برميل الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ 30 أغسطس/ آب الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان، الخميس، إن المخزونات (باستثناء تلك الموجودة في الاحتياطي الاستراتيجي للنفط)، بلغت الأسبوع الماضي 423 مليون برميل.

وبلغ متوسط مدخلات مصافي النفط الخام في الولايات المتحدة، 17.4 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يقل بـ 27 ألف برميل يوميا عن متوسط الأسبوع السابق له، وفق البيان.

وكانت مصافي التكرير في الولايات المتحدة، تعمل بنسبة 94.8 بالمئة من طاقتها التشغيلية، الأسبوع الماضي.

وبلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 6.9 ملايين برميل يوميا، في الأسبوع الماضي، ما يزيد بنحو 976 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق له.

الأناضول