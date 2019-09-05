ألمانيا – كشفت خبيرة في علوم التغذية أن للأنظمة الغذائية النباتية تأثير سلبي على صحة البشر، حيث تزيد من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض، أبرزها الزهايمر.

وفي التفاصيل أنّ النظام الغذائي النباتي يفتقر لعناصر غذائية مهمة، خصوصا تلك المسؤولة عن صحة الدماغ، وهو الأمر الذي يهدد بالإصابة بالزهايمر.

من جهتها، أوضحت الدكتورة إيما ديربيشاير، وهي أخصائية في التغذية، أنّ ابتعاد الإنسان عن تناول المنتجات الحيوانية يتسبب في نقصان مركب الكولين، الموجود بوفرة في البيض واللحوم والدجاج والأسماك.

ولفتت، في مقال نشر على المجلة الطبية البريطانية، إلى أن نقصان الكولين في جسم الإنسان يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الخرف.

وأضافت: “الكولين من العناصر الضرورية لصحة الدماغ ووظائف الإدراك، إذ يعزز القدرة على التركيز ويحسن المزاج.. وبالتالي فإن نقص الكولين يضعف إلى حد كبير هذه الوظائف”.

وبيّنت الدكتورة أنّ مركب الكولين مفيد للمرأة الحامل، حيث يساعد على نمو رضيعها بالشكل المثالي.

وكالات