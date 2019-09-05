روسيا – افاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إنه بإمكان روسيا رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ في المستقبل من 30 مليون طن إلى 140 مليون طن سنويا.

وأضاف الوزير خلال مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي، أنه بفضل هذه الزيادة ستستحوذ روسيا على نحو 15% – 20% من السوق العالمية للغاز المسال.

وأشار إلى أن وزارة الطاقة الروسية تعتبر تطوير إنتاج الغاز الطبيعي المسال أحد المجالات الواعدة، موضحا أنه سيكون من الممكن زيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة 40% إلى 7 تريليونات روبل (105.7 مليار دولار) بحلول عام 2024 من خلال تطبيق تدابير تحفيزية.

وللمقارنة فإن إنتاج قطر الدولة الرائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال يبلغ حاليا نحو 77 مليون طن، وتخطط الدوحة لزيادته ليصل إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2023، وفقا لما نقلته في وقت سابق “رويترز” عن الرئيس التنفيذي لشركة “قطر غاز” خالد بن خليفة آل ثاني.

المصدر: وكالات