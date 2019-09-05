فيينا – اكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن سوق النفط متوازنة حاليا من حيث العرض والطلب، وهذا “من النتائج الإيجابية” لاتفاق (أوبك +).

ويتألف تحالف (أوبك+) من الدول الأعضاء في أوبك بالإضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا.

وأضاف نوفاك، حسب إعلام روسي، الخميس، “تتشكل أسعار النفط في السوق، أعتقد أنه يجب علينا ألا نفكر في أسعار النفط، ولكن بشأن السوق المتوازنة”.

وتابع “من حيث المبدأ، نحن وشركاؤنا في (أوبك +) سوف نقيم السوق المتوازنة، وهذه نتائج إيجابية”، وذلك في معرض إجابته عن سؤال حول توقعات أسعار النفط.

ومضى قائلا “تجاوزنا سريعا فترة أزمة عميقة. في رأيي السوق متوازنة تماما. بالطبع، نرى كثيرا من عدم اليقين في السوق”.

وفي 3 يوليو/ تموز الماضي، وافق التحالف على تمديد خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا الذي بدأ مطلع 2019، وستسمر حتى نهاية الربع الأول من 2020.

وبدأ تحالف تطبيق اتفاقيات لخفض إنتاج النفط منذ بداية 2017.

والأربعاء، أعلن نوفاك، أن بلاده ستخفض إنتاجها النفطي خلال سبتمبر/ أيلول الجاري، وفق مستوى الالتزام باتفاق (أوبك+).

وفي أغسطس/ آب الماضي، خفضت روسيا إنتاجها بمقدار 143 ألف برميل يوميا، في إطار اتفاق (أوبك+).

وبموجب الاتفاق المذكور، تعهدت روسيا بخفض إنتاجها النفطي بمقدار 228 ألف برميل يوميا، عن مستوى أكتوبر/ تشرين الأول 2018، البالغ حينذاك 11.421 مليون برميل يوميا.

الأناضول