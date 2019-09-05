الإمارات العربية – أكد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الإمارات تقف بقوة إلى جانب السعودية، في وجه التحديات الإقليمية المحيطة بهما.

وقال بن زايد أمس الأربعاء، في كلمة ألقاها أثناء افتتاح حديقة شهداء حرس الرئاسة في معسكر محوي: “الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.. والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا”، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

ولفت ولي عهد أبو ظبي إلى أن التحديات التي تواجه الدول مستمرة سواء تحديات صغيرة أو متوسطة أو صعبة، مشيرا إلى ضرورة أن تعمل الدولة التي تريد أن تبني نفسها وأن يكون لها مسار مثل مسارات الدول المتقدمة على تجاوز الصعاب والتحديات الكبيرة.

وأكد بن زايد أن مشاركة الإمارات في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن وتصديها للتحديات جعل دولته أقوى وإصرارها أكبر وإدراكها أوسع في مواجهة الصعاب، مضيفا: “حادث صافر في مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواحا نفيسة طاهرة. خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميما، والحمدلله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب”.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير بطائرة واحدة إلى إسلام آباد حيث بحثا التطورات الإقليمية والعالمية مع القادة الباكستانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء عمران خان ووزير الخارجية شاه محمود قريشي ورئيس أركان القوات المسلحة الجنرال قمر جافيد باجو.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية