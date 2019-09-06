لبنان – بعد الهجوم كبير والتنمّر القاسي الذي تعرضت له الفنانة إليسا بسبب صورتها العفوية والطبيعية مع الفنان فارس كرم، ردت بطريقتها وقالت: “إلى كل الكارهين موتوا بغيظكم!”.

وكانت الانتقادات ركزت على ظهور إليسا باطلالة كاجوال داخل الطيارة وببطن منتفخ لأنها التقطت الصورة ونشرتها دون أن تستخدم تقنية الفوتوشوب أو الفيلتر.

بدوره، دافع المذيع ايلي باسيل عن الفنانة اللبنانية بشراسة، ونشر صورتها عبر صفحته على تطبيق انستغرام وعلق عليها بالقول: “تعليقات بعض الناس على الشكل اللي ظاهر فيه جسم اليسا.. كلمتين عالماشي رح قولن وباختصار كالعادة، كلّ واحد يشوف شكله بالأوّل!”.

وهاجم المتنمرين قائلًا: “التنمّر من ورا التلفون للأسف هيدا جبن بحياتي ما برعت فيه!! صحيح فيه كتير قصص مش ظابطة معنا بالمرّة بيناتنا أنا واليسا، إلّا إنّو في طريقة تفكير منشبه فيها بعض أنا وياها، ألا وهي منعمل اللي بدنا ياه، منلبس اللي بدنا ياه والأهمّ مناكل اللي بدنا ياه بلا ما تفرق معنا العالم وحكيها، لأن هالقدّ متصالحين مع حالنا وهالقدّ ثقتنا بنفسنا كبيرة وهالقدّ منشوف حالنا طيبين ومرغوبين إن كنّا ضعاف ولّا مْلَظْلَظين ولّا حتى ناصحين”.

وتابع: “المهمّ على شغلنا ما حدا يقرِّب!! ويا ريت الكلّ يصير يفكّر متلنا!! صدقوني رح كتير ترتاحوا جسدا وروحا، وبجسدكن الحرّ، بتوصلوا للفكر الحرّ وبتصيروا حقيقةً حرّين”.

وسائل اعلام لبنانية