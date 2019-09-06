واشنطن – استقر معدل البطالة في الولايات المتحدة، عند 3.7 بالمئة، في أغسطس/ آب الماضي، للشهر الثالث على التوالي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، في بيان، الجمعة، إن الاقتصاد الأمريكي أضاف 130 ألف فرصة عمل خلال الشهر الماضي.

وخلال 2018، أضاف الاقتصاد الأمريكي، 223 ألف فرصة عمل شهريا في المتوسط.

وأشار البيان، إلى ارتفاع التوظيف في الحكومة الاتحادية، ما يعكس إلى حد كبير توظيف العمال المؤقتين في تعداد عام 2020.

وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي، وفّر وظائف في قطاعات الرعاية الصحية والأنشطة المالية، في حين أن التعدين فقد الوظائف.

وقال البيان، إن عدد العاطلين في الولايات المتحدة، استقر عن 6 ملايين شخص حتى نهاية أغسطس الماضي.

الأناضول