الأرجنتين – تعادل المنتخب الأرجنتيني، الجمعة، سلبيا مع نظيره التشيلي في المباراة الودية لكرة القدم التي جرت بين الفريقين.

وشهدت المباراة غياب قائد “التانغو” ليونيل ميسي المحترف في برشلونة الإسباني لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز الإكوادور على بيرو بهدف دون رد، والهندوراس على بورتريكو برباعية نظيفة.

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