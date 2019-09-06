ليبيا – إستقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أمس الخميس في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الرجمة وفداً من حكماء وأعيان ومشائخ قبيلة أولاد سليمان.

قبائل أولاد سليمان بالمناطق الجنوبية والوسطى جددت بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة دعمها للقيادة العامة،مُثنيين على دور القوات المسلحة في تطهيرها لأرض الوطن من أشكال التطرف والإرهاب وحاملي الفكر الظلامي ومجابهتها للعصابات الإجرامية وعصابات المال العام وصد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن بلادنا .

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