ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الخميس بمقر المجلس في مدينة طرابلس برئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة يرافقه المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو.

السراج رحب وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس في بداية اللقاء بالحلو الذي عين مؤخراً في منصبه متمنياً له التوفيق.

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا وما تضمنته الإحاطة الدورية لسلامة حول تلك الأوضاع والتي قدمها أمس الاربعاء إلى مجلس الأمن الدولي.



وجدد المبعوث الاممي التأكيد بأن لا حل عسكري للأزمة الليبية ، في حين أكد السراج على موقف حكومة الوفاق الملتزم بدحر ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وضرورة وجود قواعد جديدة للعملية السياسية تأخذ في الاعتبار المعطيات التي أفرزها ماوصفه بـ” العدوان”.



من ناحية أخرى بحث الجانبين ملف المتضررين والنازحين جراء”العدوان” على العاصمة طرابلس إضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين وآليات تنفيذ البرنامج الذي وضعته الأمم المتحدة للمساهمة في تقديم المساعدة الإنسانية لهم.