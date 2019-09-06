ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي السعيدي أن عودة المرتزقة التشاديين لإجرامهم جاء بعد قطع الإمدادات التي كانت تصلهم من القوة الثالثة المدعومة من تركيا الأمر الذي جعلهم يلجأون لقطع الطرق والخطف.

السعيدي قال في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الجمعة إن اختيار عصابات المرتزقة التابعين للوفاق في الوقت الحالي مرزق بصفة خاصة يأتي نتيجة قرب الإمداد لها من المناطق التي ما زالت تدين بالولاء لقوة حماية الجنوب ومنها القطرون.

وأضاف أن المرتزقة يحاولون تخفيف الضغط عن المليشيات المحاصرة في آخر معاقلها بطرابلس والتي بدورها ترسل الدعم بالمال والعتاد وتوفر لهم وسائل نقل الجرحى عن طريق جسر جوي بين مطار طرابلس وأوباري.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن النسيج الاجتماعي في الجنوب متماسك ويجمع أهله أكثر من أن يفرقهم لو لم تتدخل أطراف خارجية بينهم.