بغداد – اكد مكتب رئيس الوزراء العراقي، إن اتصالا هاتفيا جرى بين رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لبحث تنسيق جهود البلدين للسيطرة على أسواق النفط ومنع تدهور أسعارها.

وتشهد أسعار النفط الخام، تراجعا ارتفعت وتيرته اعتبارا من الشهر الماضي، لأسباب مرتبطة بالتخوفات من تباطؤ اقتصادي عالمي، وتوترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وذكر بيان صادر الجمعة، عن مكتب “عبد المهدي”، أن الأخير تلقى اتصالا هاتفيا من “بن سلمان”، لبحث تنسيق جهودهما مع بقية أطراف منظمة “أوبك” وخارجها، للسيطرة على أسواق النفط ومنع تدهور أسعارها.

ومن شأن حدوث أي توتر تجاري كما هو قائم حاليا بين واشنطن وبكين، إثارة مخاوف المصانع ومراكز الإنتاج في كلا البلدين، بسبب احتمالية ضعف تنافسية السلع مع نظيرتها الأجنبية، يقود إلى اتباع خيار تقليص الإنتاج، وضعف الطلب على الخام.

وتشارك السعودية والعراق إضافة إلى كبار منتجي “أوبك” وآخرين مستقلين بقيادة روسيا، في اتفاق خفض إنتاج النفط بـ 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ تنفيذه مطلع 2019 وينتهي في مارس/ آذار 2020.

وبينما خفضت السعودية إنتاجها من النفط الخام بأكثر من 760 ألف برميل يوميا، منذ مطلع 2019، رفع العراق حجم إنتاجه اليومي بأكثر من 100 ألف برميل يوميا، إلى متوسط 4.62 ملايين برميل يوميا.

ووفق مسح الأناضول، تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 19 بالمئة من أعلى سعر مسجل في 2019، البالغ 76 دولارا للبرميل والمسجل بتاريخ 23 أبريل/ نيسان الماضي، إلى متوسط 60 دولارا حاليا.

الأناضول