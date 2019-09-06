ليبيا – كشف مسؤول مكتب الإعلام في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش عن وصول تعزيزات كبيرة إلى محاور القتال في طرابلس من شأنها رفع المعنويات لحسم المعركة بعد الصورة التي شكلت عن حرب العاصمة من دراسة لطبيعة الأرض والنقاط المهمة للمليشيات المسلحة الداعمة للوفاق وتقارير سلاح الجو وفرق الاستطلاع عما يدور بزوايا المليشيات المظلمة حسب تعبيره.

الخرطوش أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الجمعة أن الدعم الكبير من شأنه تقليل مسألة الاشتباك لفترات طويلة في أزقة وشوارع طرابلس ما ينتج عنها خسائر كبيرة بالأرواح وممتلكات الناس المتواجدين داخل طرابلس ، مشيراً إلى أن الخوف على أرواح الليبيين دفع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لاستخدام تكتيك عسكري محدد في حرب طرابلس يعتمد على التمركز واستدراج المليشيات المسلحة لاستنزاف أكبر قوة لهم.

ونفى الخرطوش تحقيق المليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق لأي تقدمات في محاور القتال بضواحي طرابلس ، قائلاً:” أبداً لم تحقق المليشيات المسلحة أي تقدمات في أي من المحاور ولو لخطوة واحدة”.

مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة أكد على أن قوات الجيش في جاهزية كاملة للتقدم حسب الخطة الموضوعة وتنتظر أوامر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.