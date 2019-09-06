ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عقب لقاء جمع أعضاء المجلس الاستشاري برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأعضائه إنه تم التأكيد على عدة أمور مهمة تتعلق بمدينة الدولة وعدم الحوار مع دعاة العسكرة وفرض الرأي بالقوة وما يتعلق بملتقى جامع لكل الليبيين.

المشري أوضح في تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما” المقربة من حزب العدالة تابعتها صحيفة المرصد الأربعاء أن المسودة الأولية من مبادرة مجلس الدولة لم يتم إقرارها ، لافتاً إلى أنه تم تمديدها لمدة أسبوعين لزيادة التباحث فيها وإنضاجها بشكل أفضل.

وإختتم رئيس مجلس الدولة تصريحه بالقول:”سيتم تقديم هذه الرؤية من قبل التيار العريض لتمثل رؤية الدولة المدنية ويعبر عنها مجلس الرئاسي أو رئيس المجلس الرئاسي بعد إستكمالها”.