انجلترا – افاد باحثون إن الأمهات الحوامل يمكنهن حماية أنفسهن، وأطفالهن من الآثار الصحية الضارة من خلال ممارسة الرياضة خلال الحمل.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، تحمي ممارسة الرياضة في فترة الحمل الأمهات البدينات من الإصابة بسكري الحمل، وأطفالهن من مشاكل صحية في وقت لاحق من الحياة.

وأضافوا أن الجري على جهاز المشي لـ 20 دقيقية في اليوم، يحمي يحسن صحة الأعضاء الداخلية لدى الحامل ويجعلهم أفضل في إدارة مستويات السكر بالدم.

وأكد الباحثون بجامعة كامبريدج أن النتائج التي توصلوا إليها هامة وسط وباء السمنة المنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم، مضيفين أن السمنة لها تأثير كبير على كل من الأم والطفل أثناء الحمل ولعدة سنوات.

ونصح مسؤولو الصحة بالحفاظ على نشاطهم قدر الإمكان خلال فترة الحمل، حيث تقول الدكتورة أماندا سفيروزي بيري، التي شاركت في إجراء الدراسة: “إن مستوى التمارين المعتدل مباشرة قبل الحمل وبعده يؤدي إلى تغيرات مهمة في الأنسجة المختلفة للأم البدينة، مما يجعل الأنسجة أكثر فعالية مثل تلك التي تظهر في غير الأمهات البدينات.

وقام الباحثون في جامعة كامبريدج ، بقيادة الدكتورة باربرا ميوزيكال ، بتغذية خمسة فئران بنظام غذائي غني بالدهون إلى أن يعانون من السمنة، وكتب الفريق في دورية الفسيولوجي للتقارير أن الفئران ركضت في حلقة مفرغة لمدة 20 دقيقة في اليوم لمدة أسبوع على الأقل قبل الحمل.

وأثناء الحمل ركضت الفئران لمدة 12.5 دقيقة لمدة خمسة أيام في الأسبوع، توقفوا في اليوم 17، قبل ثلاثة أيام من الولادة، ووجد الباحثون أن التمارين الرياضية أثرت على الطرق التي تتواصل بها الجزيئات والخلايا داخل الأنسجة.

وقالت سوزان أوزان ، المسؤولة عن الدراسة: “تعزز نتائجنا أهمية اتباع أسلوب حياة نشط وتناول نظام غذائي صحي متوازن عند التخطيط للحمل، وقد يكون هذا مهمًا في المساعدة في تقليل مخاطر حدوث مشاكل صحية ضارة في الأم والمشاكل الصحية اللاحقة لطفلها”.

وكالات