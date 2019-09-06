إيطاليا – أسرّ نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو إلى زميله السابق في بطل إيطاليا مهدي بنعطية بأربعة أسماء يرشحها لكي تخلفه هو ونجم برشلونة ليونيل ميسي في الفوز بالكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

ونقل موقع “البطولة” المغربي تصريحا لقائد المنتخب المغربي بنعطية، كشف فيه حوارا حول الكرة الذهبية دار بينه وبين رونالدو عندما كان يزامله في يوفنتوس، حيث أخبره النجم البرتغالي بترشيحه أربعة لاعبين لنيل الكرة الذهبية من بعده وبعد ميسي، وهم: الفرنسيان كيليان مبابي وعثمان ديمبلي، والبلجيكي إيدين هازارد، والبرازيلي نيمار.

وانتقل بنعطية إلى فريق الدحيل القطري بداية العام الجاري، بعد ثلاث سنوات قضاها مع يوفنتوس.

وتناوب ميسي ورونالدو الفوز بالكرة الذهبية عشرة أعوام متتالية، حتى كسر قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش هذا الاحتكار بفوزه بها العام الماضي.

كووورة