كوريا ج – تم إطلاق الهاتف Android 10 للتو، وهذا يعني أن السؤال الأهم حاليًا هو ” متى سيحصل عليه هاتفك؟ “.

عادة ما تكون سامسونج بطيئة للغاية في إصدار التحديثات لهواتفها الذكية، ولكن في السنوات القليلة الماضية، بدأت أجهزة الشركة الكورية الجنوبية بتلقي التحديثات بسرعة أكبر. في العام الماضي، أطلقت تحديث Android 9 Pie التجريبي في شهر نوفمبر، وبدأت بإصدار التحديث الرسمي لهواتفها الذكية الرائدة في شهر يناير. هذا العام، قد نشهد قيام سامسونج بتحديث أجهزتها بشكل أسرع إلى Android 10.

أحد العلامات الرائعة على أن سامسونج تعمل بالفعل على هذا التحديث ومن المرجح أن تقوم بإصداره بشكل أسرع هو أن شركة الإتصالات الأمريكية T-Mobile لديها بالفعل التحديث وتقوم بإختباره بنفسها. تم تأكيد ذلك من خلال صفحة الدعم الخاصة بشركة T-Mobile نفسها. تقول الصفحة أن الشركة تقوم بإختبار التحديث والتأكد من إجتيازه معايير الجودة.

على الرغم من أن صفحات الدعم ليست دائمًا الأكثر دقة، فقد تمكنا من التأكد من أن سامسونج تعمل في الواقع على التحديثات بشكل مستقل. لقد رأينا بنية أولية من التحديث يتم تسريبها في مقطع فيديو قبل فترة، ولكن لا توجد طريقة لتأكيد دقة الفيديو. ما يمكننا تأكيده هو أن سامسونج تعمل على هذه التحديثات. إعتبارًا من اليوم، قامت سامسونج بإختبار حوالي 11 بنية من Android 10 لجميع طرازات Galaxy S10 وعدد من طرازات Galaxy Note 10. وفي حالة إذا كان لنا أن نخمن، فنحن نعتقد بأن هذه الهواتف ستبدأ بتلقي تحديث Android 10 الرسمي في المستقبل المنظور.