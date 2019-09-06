ليبيا – إتهم عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي المبعوث الأممي غسان سلامة بأنه السبب الرئيسي في الأزمة في ليبيا والتشظي الاجتماعي في البلاد.

الصالحين قال في تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن” إن سلامة لا يصلح أن يكون مبعوثا أمميا لأنه لم يكن صادقا في إحاطته أمام مجلس الأمن أمس الأربعاء أو في الإحاطات السابقة لأنه لم يشر بصراحة إلى وجود المليشيات المسلحة المسيطرة على طرابلس ولم يذكر الدعم التركي القطري للإرهاب في ليبيا.

ونوّه عضو مجلس النواب إلى أن سلامة في إحاطاته أمام مجلس الأمن اكتفى بالتحامل على القوات المسلحة التي تحارب الإرهاب في ليبيا.