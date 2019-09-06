فلسطينيون يتوافدون نحو حدود غزة للمشاركة في مسيرات العودة

فلسطينيون يتوافدون نحو حدود غزة للمشاركة في مسيرات العودة

غزة – بدأ فلسطينيون بالتوافد نحو حدود قطاع غزة، الجمعة، للمشاركة في “مسيرات العودة وكسر الحصار” الأسبوعية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن مئات المتظاهرين توافدوا نحو الحدود الشرقية للقطاع، حاملين الأعلام الفلسطينية.

وأطلقت “الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار” (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم ” حماية الجبهة الداخلية”.

ومنذ مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

الأناضول