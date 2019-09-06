لبنان – أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، امس مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، التزام بلاده باستقرار لبنان وأمنه وتعزيز دولته ومؤسساته.

وشدد ماكرون في اتصاله أيضا على أهمية توفير مقومات التهدئة على الحدود الجنوبية. وأعرب الرئيس الفرنسي عن ارتياحه للتقدم الجاري نحو إطلاق مشاريع “سيدر” الاستثمارية خلال لقاء المبعوث الفرنسي بيار دوكان، بالحريري.

من جهته، شكر سعد الحريري الرئيس ماكرون، على الجهود التي بذلها لاحتواء التصعيد بعد اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأعرب عن امتنان لبنان للدور الفرنسي القيادي في التمديد لقوات حفظ السلام في لبنان (يونيفيل). وشدد رئيس الوزراء اللبناني على تمسك لبنان بالاحترام الكامل للقرار 1701.

وتوافق الرئيسان، على متابعة البحث المعمق بتسريع تنفيذ الإصلاحات ومشاريع الاستثمار في لبنان وسبل تعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة خلال لقائهما المرتقب في 20 سبتمبر في العاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: وكالات