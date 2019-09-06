الولايات المتحدة – فاجأت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج جمهورها ليل الخميس الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2019، بإعلانها اعتزال الغناء من أجل «تكوين أسرة».

ووجهت ميناج (36 عاماً) رسالتها إلى متابعيها البالغ عددهم 20 مليوناً عبر موقع تويتر، رغم أنها لم يسبق أن قالت إنها حامل أو متزوجة.

وكتبت في تغريدة «لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة».

كانت ميناج قالت في شهر يونيو/حزيران إنها تعتزم الزواج من صديقها كينيث بيتي، وفي شهر أغسطس/آب غيرت اسمها على تويتر إلى مدام بيتي، لكنها لم تقل ما إذا كانت قد تزوجت.

وسطع نجم المغنية قبل نحو 10 أعوام عبر ألبومها «الجمعة الوردية» (بينك فرايداي)، وتشتهر بتعليقاتها الصريحة والخلافات مع المغنين الآخرين وبشعرها المستعار الملون.

وفازت ميناج، وهي واحدة من مغنيات الراب الأمريكيات القلائل، بست جوائز موسيقية أمريكية قبل أن تصبح مُحَكِمة مثيرة للجدل في «أمريكان أيدول» وأدرجت في قائمة مجلة تايم لأكثر مئة شخصية تأثيراً في العالم لعام 2016.

ويزيد عدد متابعيها في انستعرام عن 106 ملايين.