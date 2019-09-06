ليبيا – أصدر أمين عام الأمم المتحدة ” أنطونيو غوتيرش ” تقريره السنوي المطول حول المهاجرين والاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة ساحل ليبيا مؤكداً بأنه ومنذ صدور تقريره الأخير ” ما زلنانواجه الحقيقة الكئيبة المتمثلة في أن البحر الأبيض المتوسط ​​لا يزال طريقًا ضخمًا لتهريب اللاجئين والمهاجرين والاتجار بهم.

يقول الأمين العام في تقريره المقدم لمجلس الأمن والذي ترجمت المرصد أبرز ماجاء فيه بعد تحصلها على نسخة منه أن الآلاف قتلوا مرة أخرى هذا العام أو فقدوا في الطريق أو أُعيدوا إلى أوضاع يحيطها الأذى الشديد وعدم اليقين

يؤكد الأمين العام : ” في الفترة من 1 سبتمبر 2018 إلى 31 يوليو 2019 ، سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ما مجموعه 82،236 شخصاً من اللاجئين والمهاجرين عن طريق البحر في أوروبا بإنخفاض قدره 26 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي عندما تم تسجيل ما يقرب من 111200 فرد قد وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر.

خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى يوليو 2019 ، تم تسجيل 1،485 لاجئًا ومهاجرًا لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر في جميع طرق البحر المتوسط ​​، بما في ذلك 736 في ما يسمى “طريق وسط البحر المتوسط” ، من شمال إفريقيا إلى إيطاليا ومالطا. ، ويمثل هذا انخفاضًا في الأرقام المسجلة مقارنةً بالفترة المشمولة بالتقرير السابق ، حيث تم تسجيل وفاة 2080 شخصًا أو فقدهم في ذات المنطقة ​​، بما في ذلك 1،556 شخصًا على طريق وسط البحر المتوسط. ومع

ذلك ، فإن هذا العدد لا يفسر الوفيات أو المفقودين الذين سجلهم خفر السواحل الليبي

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وفي مايلي أبرز ماجاء من نقاط في هذا التقرير الذي وزع صباح اليوم الجمعة على الدول الأعضاء وسينشر لاحقاً للعلن على الإنترنت وقد إستند فيه أمين عام الامم المتحدة في معلوماته على معلومات مقدمة من بعثته إلى ليبيا برئاسة غسان سلامة أو من الأجهزة والوكالات الأممية الأخرى إضافة للإتحاد الأوروبي :

. على الرغم من الانخفاض في أعداد ، هناك أدلة كبيرة على أن الظروف بالنسبة لأولئك الذين يشرعون في هذه الرحلة قد ساءت.

اعتبارًا من يونيو 2019 ، بلغ عدد المهاجرين الذين غرقوا في البحر 2130 شخص توفي منهم 333 غرقاً وأُنقذ البقية ، في سنة 2019 توفي شخص واحد في وسط البحر المتوسط ​​مقابل كل ستة أشخاص وصلوا إلى الشواطئ الأوروبية بعد مغادرتهم ليبيا.

على العكس من ذلك ، في عام 2018 ، توفي شخص واحد لكل 14 شخصًا وصلوا عن طريق البحر إلى أوروبا قادمين من ليبيا ، حيث بلغ عددهم 1537 غريق توفي منهم 1132شخص .

في عام 2017 ، تم تسجيل حالة وفاة واحدة على الأقل لكل 38 من الوافدين بناءً على 108255 من الوافدين و 2،851 حالة وفاة. وهذا يمثل معدل الوفيات الذي زاد أكثر من الضعف في العام الماضي.

– تقدر العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي في جنوب وسط البحر المتوسط ​​( عملية صوفيا) أنه من 1 سبتمبر 2018 إلى 2 أغسطس 2019 ، تم إنقاذ ما يقرب من 10137 شخص في 153 عملية بواسطة سفن مختلفة في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​، مقارنة بـ 416161 شخص في 543 عمليات في نفس الفترة من العام الماضي ووفقا للعملية ، تم تنفيذ عمليات الإنقاذ والاعتراض هذه إلى حد كبير من قبل خفر السواحل والبحرية الليبية وسفن غير حكومية.

تم إجراء عمليات أخرى موزعة كالتالي : خفر السواحل الإيطالي ، والبحرية الايطالية ( 21 عملية ) القوات المسلحة لمالطا (18) ، سفن المنظمات غير الحكومية (17) ، السفن التجارية (13) ، القوات المسلحة التونسية (9) ، سفن الصيد (3).

– في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 ، أنقذت المنظمات غير الحكومية ما يقرب من 400 من المهاجرين قبالة سواحل ليبيا ، مقارنة مع 5200 شخص في نفس الفترة من عام 2018.

– في النصف الأول من عام 2019 ، أنقذت السفن التجارية مجموعة واحدة فقط من حوالي 100 فرد قبالة الساحل الليبي ، ونقلهم إلى بر الأمان في أوروبا ، بينما أنقذوا أكثر من 1300 شخص في الأشهر الستة الأولى من عام 2018.

– شهدت الطرق الشرقية والغربية المتوسطية زيادة حادة في عام 2018 ، عندما توفي 811 شخصًا أو فقدوا على الطريق الغربي و 187 على الطريق الشرقي ، مقارنة بـ 209 و 56 ، على التوالي ، في العام السابق.

– يمثل طريق غرب البحر المتوسط ​​من المغرب إلى إسبانيا نقطة الدخول الرئيسية إلى أوروبا اليوم. في حين انخفض عدد الوافدين من ليبيا إلى أوروبا بنسبة 86 في المائة في عام 2018 ، مع أن القادمين إلى أوروبا من نقاط المغادرة في ليبيا لا يشكلون سوى 11 في المائة من إجمالي عدد الوافدين في عام 2018 مقارنة بـ 59 في المائة في عام 2017 .

– خلال الفترة المشمولة بالتقرير شهدت منطقتي الخمس وصبراتة مع مناطق أخرى تنازلاً في النشاط ، بينما حدد مناطق مثل مصراتة والزاوية وزوارة كمناطق محتملة بشكل كبير للمغادرة.

– نموذج أعمال تهريب المهاجرين مستمر في التطور حيث يقوم المهربون بتكييف تكتيكاتهم وتقنياتهم وإجراءاتهم في بيئة تجدد عدم الاستقرار في ليبيا.

– لاحظ الاتحاد الأوروبي أيضًا أن الانخفاض في عدد الأفراد الذين يتم تهريبهم من ليبيا إلى أوروبا قد يكون متعلقًا بمشاركة من سبق أن شاركوا في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في الأنشطة المتعلقة بالنزاع المسلح النشط اليوم.

– أفاد الاتحاد الأوروبي من خلال عملية صوفيا أن المهربين المهاجرين وتجار البشر ما زالوا يستخدمون القوارب المطاطية بالدرجة الأولى في رحلات المغادرة من ليبيا (بنسبة 62.5 في المائة اعتبارًا من يوليو 2019).

– مجموعات تهريب المهاجرين في منطقة الإطلاق الشرقية (من طرابلس إلى مصراتة) تستخدم أحيانًا قوارب الألياف الزجاجية ، بينما تستخدم مجموعات في منطقة الإطلاق الغربية (من طرابلس إلى أبو كماش) قوارب خشبية.

– تقدر الأجرة الفردية للسفر على متن قارب قابل للنفخ مابين 500 يورو إلى 1400 يورو ، والقوارب الخشبية من 800 يورو إلى 1500 يورو – أي بانخفاض عن السعر المذكور في عام 2017 عندما تم تقييم أسعار القوارب الخشبية من 1500 إلى 3000 يورو ، مع كل قارب مطاطي قادر على استيعاب ما يصل إلى 120 لاجئًا ومهاجرًا ، يمكن للمهربين تعويض ما يصل إلى 168000 يورو لكل قارب.

– بالنسبة للقوارب الخشبية ، التي تستوعب عادة حوالي 400 شخص ، فإن هذا يصل إلى 600000 يورو لكل قارب.

– من حيث التكتيكات ، يفيد الاتحاد الأوروبي أن غالبية القوارب التي تمت ملاحظتها لتهريب المهاجرين عبر طريق وسط البحر المتوسط ​​مملوءة بالوقود غير الكافي للوصول إلى الشواطئ الأوروبية ، ومع ذلك فهي كافية للوصول إلى المياه التي تتجاوز 12 ميلًا بحريًا من المياه الإقليمية الليبية .

– في الفترة المشمولة بالتقرير ، يبدو أن مهربين المهاجرين قاموا بتكييف تكتيكاتهم لتجنب القبض عليهم إما من قبل الأصول البحرية لعملية صوفيا أو خفر السواحل الليبي ، عن طريق ترك اللاجئين والمهاجرين بمفردهم وتعليمهم كيفية الإبحار من خلال إستخدام نظام تحديد المواقع (GPS) أو توجيههم إلى منصات النفط البحرية الليبية ثم يُطلب منهم استخدام هاتف يعمل بالاقمار الصناعية ، وعند الوصول إلى نقطة معينة خارج البحر الإقليمي الليبي، يقومون بإجراء مكالمة هاتفية إلى مركز تنسيق الإنقاذ البحري في روما وينتظرون الإنقاذ.

-تكتيك آخر استخدمه المهربون لكي يصل المهاجرين إلى أوروبا ، وخاصة على الطريق من زوارة إلى لامبيدوزا ، يشمل إشراك سفن الصيد. ما إن يتم نقل الأشخاص الذين انطلقوا في قوارب خشبية على الشواطئ الليبية خارج بحر ليبيا ، يتم نقلهم على سفينة صيد ثم يتم سحب القارب الخشبي حتى حوالي 40 ميلًا بحريًا من البحار الإقليمية للدول الأوروبية. وهناك يتم نقل اللاجئين والمهاجرين إلى القارب الخشبي الذي يستمر بعد ذلك إلى أوروبا ، بينما تعود سفينة الصيد إلى ليبيا.

-جنسيات غالبية من تم إنقاذهم يمثلون التالي : من السودان (37 في المائة) ، ومالي (8 في المائة) ، وكوت ديفوار (7 في المائة) ، وبنغلاديش (5 في المائة) ) والصومال (5 في المائة). واستنادا إلى البيانات المتاحة ، مثل الرجال البالغون 78 في المائة من مجموع الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم ، بينما شكلت النساء 12 في المائة والأطفال 10 في المائة.

– واصلت الشبكات الإجرامية المنظمة استغلال الحالة الأمنية المعاكسة في ليبيا للقيام بعمليات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ، مما زاد من عدم الاستقرار وتقويض هياكل الحكم الليبية. بالإضافة إلى ذلك ، استمرت البعثة في تلقي معلومات موثوقة عن تورط المسؤولين الحكوميين والمحليين في شبكات التهريب والاتجار.

-في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن (S / 2018/812) ، ذكر فريق الخبراء المعني بليبيا أن الجماعات المسلحة الليبية حققت إيرادات كبيرة من خلال فرض “ضرائب المرور” وتوفير خدمات الحماية لقوافل المهربين مقابل المال.

– يؤكد فريق الخبراء ان مختلف الجماعات المسلحة حاولت كسب الشرعية من خلال الدعم الظاهري للجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير القانونية ، بهدف تلقي المساعدة التقنية والمادية من الجهات الفاعلة الأجنبية مع إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين في ليبيا من العقاب ، لا سيما بسبب ضعف إنفاذ القانون والمكانس الأمنية.

-لا يزال الأفراد الستة المدرجون في 7 يونيو 2018 من قبل لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا لتورطهم في تهريب المهاجرين يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 1970 ( 2011) . ( العمو والبيدجا والقصب وآخرين ) .

-في الوقت نفسه ، أبلغ فريق الخبراء المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2374 (2017) بشأن مالي عن تورط الجماعات المسلحة في شمال مالي في تهريب المهاجرين إلى الجزائر ، وربما منها إلى ليبيا .

– شملت تدابير مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر قبالة سواحل ليبيا تعزيز وكالات مراقبة الحدود الليبية بما في ذلك خفر السواحل الليبي ومديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال بناء القدرات والتدريب ، إلى جانب عمل الأصول والعمليات البحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​وتنفيذ العقوبات المستهدفة ضد ستة من تجار البشر في ليبيا. ومع ذلك ، يظل من الصعب التأكد من التأثير المشترك لتلك التدابير ، خاصة فيما يتعلق بسلامة المهاجرين .

– لا تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بزيارات إلى مراكز الاحتجاز الرسمية إلا تحت إدارة دائرة الهجرة والجنسية الليبية ، حيث لا يزال الوصول مقيدًا. منذ 1 سبتمبر 2018 ، قامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأكثر من 1200 زيارة مراقبة للمراكز في جميع أنحاء ليبيا. تقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك 4،700 لاجئ ومهاجر محتجزون حاليًا في ليبيا ، بمن فيهم حوالي 3،300 شخص يهمهم مكتب المفوض السامي. بالإضافة إلى ذلك ، تقدر أن الآلاف من اللاجئين والمهاجرين ما زالوا في الأسر من قبل مهربي المهاجرين في مواقع غير محددة ، حيث لا يمكن للمفوضية الوصول لهم .

– أدان مجلس الأمن ، في قراره 2388 (2017) ، بأشد العبارات ، الاتجار بالبشر في المناطق المتأثرة بالصراع المسلح. وكرر التأكيد على الصلة بين الاتجار بالأشخاص والعنف الجنسي والإرهاب والأنشطة الإجرامية المنظمة الأخرى مثل تجارة المخدرات ، التي يمكن أن تطيل وتفاقم الصراع وعدم الاستقرار أو تكثيف أثرها على السكان المدنيين.

– هناك قلق عميق بشأن الاحتجاز المنهجي والتعسفي للاجئين والمهاجرين الذين ينزلون إلى ليبيا. والجدير بالذكر أن حوالي 3500 لاجئ ومهاجر يقيمون في مراكز تقع في مناطق الاشتباكات أو حيث قد تكون المواجهات وشيكة. في 2 يوليو 2019 ، أصاب صاروخان مركز احتجاز تاجوراء ، مما أسفر عن مقتل 53 مهاجرا محتجزا و 130 جريحا على الأقل ، بينهم نساء وأطفال. أكرر أنني أدين هذا الحادث الرهيب بأقوى العبارات وقد دعوت إلى إجراء تحقيق مستقل في الحادث ، وإلى محاسبة المسؤولين.

-في 1 أغسطس ، أعلن وزير الداخلية الليبي ، فتحي باشا أغا ، عن إغلاق ثلاثة مراكز احتجاز (تاجوراء ومصراتة والخمس). رحبت المفوضية بالإعلان وتقوم ، مع الشركاء ، بمراقبة أي نقل أو إطلاق محتمل للاجئين والمهاجرين. يجري إعداد خطة طوارئ للإفراج المحتمل عن جميع اللاجئين والمهاجرين من الاحتجاز إلى المناطق الحضرية. ومع ذلك ، في وقت كتابة هذا التقرير مراكز الاحتجاز لازالت تعمل !.

– تفيد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بوجود مزاعم مستمرة وذات مصداقية عن احتجاز اللاجئين والمهاجرين بالقرب من المنشآت العسكرية ، وعن تخزين الأسلحة والذخائر داخل مراكز الاحتجاز ، وإجبار اللاجئين والمهاجرين على تقديم الدعم اللوجستي للجماعات المسلحة التي تتحكم في مراكز الاحتجاز.

-تفيد التقارير أن مراكز الاحتجاز ، بما فيها الخمس والزاوية ، أصبحت ملاذات للاتجار غير المشروع بالأشخاص وتهريب المهاجرين واحتمال الاختفاء القسري. منذ بدء الحرب في ليبيا في 4 أبريل 2019 ، تم إرسال مئات الأشخاص الذين اعترضهم خفر السواحل الليبي إلى مراكز الاحتجاز التي تديرها إدارة مكافجة الهجرة الليبية ، وكذلك إلى مراكز غير رسمية تسيطر عليها الميليشيات.

– اختفى عدد من المهاجرين بعد نزولهم في مختلف مراكز الإحتجاز هذه ، بما في ذلك من مركز اعتقال غير رسمي في الخمس . لم يتم الرد على طلبات تحديد موقع هؤلاء الأشخاص من قبل حكومة الوفاق الوطني.

-هناك قلق خاص من أن الاحتجاز المنهجي من قبل السلطات الليبية للاجئين والمهاجرين لا يشكل استثناءً للقاصرين. تلاحظ اليونيسف أن اتفاقية حقوق الطفل تحظر حظراً تاماً احتجاز الأطفال على أساس وضعهم أو هجرة والديهم أو أوصيائهم لأنه لا يمكن اعتبارها في صالح الطفل على الإطلاق.

– في طريقهم إلى ساحل ليبيا ، فإن نقطة انطلاقهم إلى أوروبا ، تشير بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن اللاجئين والمهاجرين يبلغون عن احتجازهم بصورة منهجية في ظروف مسيئة ، بما في ذلك التعرض للجوع والضرب المبرح والحروق بالمعادن الساخنة والصعق بالكهرباء ، والعنف الجنسي واستغلال النساء والفتيات وكذلك الرجال والأولاد ، في كثير من الأحيان بهدف ابتزاز الأموال من أسرهم.

-لاحظت اليونيسف أن ما يقرب من نصف جميع النساء والأطفال المهاجرين يبلغون عن ممارسة العنف الجنسي أثناء عبورهم إلى ليبيا أو أثناء وجودهم فيها ، ووجدت أن النساء والفتيات من إريتريا وإثيوبيا والصومال اللائي يعبرن السودان غالباً ما يأخذن وسائل منع الحمل الطارئة معهم في طريقهن الي ليبيا تحسبا وخوفا من العنف الجنسي .

– وجدت بعثة الأمم المتحدة في ليبياوالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن اللاجئين والمهاجرين يتم بيعهم بشكل متكرر من جماعة إجرامية إلى أخرى ويطلب منهم دفع الفدية عدة مرات قبل إطلاق سراحهم أو نقلهم إلى المناطق الساحلية في انتظار معبر من البحر الأبيض المتوسط.

-تقارير المنظمة الدولية للهجرة سجلت زيادة واضحة في عمليات الاختطاف في هذا الصدد. علاوة على ذلك ، تشير بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنه خلال الرحلة من بلدهم الأصلي عبر الساحل ، فقد عدد لا يحصى من اللاجئين والمهاجرين أرواحهم أثناء الأسر بعد إطلاق النار عليهم أو تعذيبهم حتى الموت أو تركهم ليموتوا بسبب الجوع أو الإهمال الطبي.

– تفيد التقارير بأن خطر العنف الجنسي الذي يواجه النساء والفتيات اللاجئات والمهاجرات وكذلك الرجال والأولاد في مراكز الاحتجاز في ليبيا مرتفع للغاية. تم تسجيل العنف الجنسي ، بما في ذلك التعذيب الجنسي والاغتصاب المميت ، بما في ذلك من قبل حراس مراكز مكافحة الهجرة والجماعات المسلحة ، كطرق روتينية للسيطرة على المهاجرين وإذلالهم في هذه المراكز. وما زالت هذه الأساليب تُرتكب دون عقاب.

-تُحتجز النساء بشكل روتيني في مرافق بدون حراس ، ويفحصهن الرجال أمام الحراس ، وهناك تجاهل منتظم لخصوصية النساء في مرافق المياه والصرف الصحي. تفتقر النساء والفتيات إلى الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، بما في ذلك منتجات النظافة المتعلقة بالدورة الشهرية وأحكام الحوامل أو المرضعات. ووجد أن النساء المحتجزات أيضًا حملن أثناء احتجازهن في الأسر في مراكز الاحتجاز ! .

– الغياب الحالي للأصول البحرية بحكم الأمر الواقع يعني أنه لم يكن من الممكن تفتيش او الاستيلاء على السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا ، إما للاشتباه في تهريب المهاجرين أو الأسلحة ، فيما يتعلق بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وعملا بالقرارين 2437 (2018) و 2473 (2019) ، على التوالي. وهذا أمر مثير للقلق خاصة وسط الصراع المستمر في ليبيا.

– أذكّر جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بأن الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر ” يجب أن يتم تسليمهم إلى مكان آمن وفي ظروف تدعم حقوقهم الإنسانية ، بما في ذلك التقيد بمبدأ عدم الإعادة القسرية.

-منذ أبريل وإندلاع الصراع الليبي ، تدهور الوضع الأمني ​​في البلاد ، أشعر بالفزع تجاه اللاجئين والمهاجرين المحاصرين في مراكز الاحتجاز لخطر التأثر بالصدامات المستمرة ، بينما يتم استغلالهم من قبل الجماعات المسلحة. علاوة على ذلك ، أشعر بالقلق إزاء تقلص المساحة الإنسانية في البلاد ، مما يعيق الوصول إلى المعلومات حول وجهود الحماية التي تستهدف اللاجئين والمهاجرين هناك.

-في ضوء الوضع الأمني ​​المتقلب في ليبيا ومخاطر الحماية الخاصة في البلاد ، بما في ذلك الاحتجاز ، لا تفي ليبيا بمعايير تعيينها كمكان آمن ولا كدولة ثالثة آمنة لغرض النزول.

-ما زلت أشعر بقلق عميق إزاء الحالة التي يتم فيها إنزال الأشخاص في ليبيا من الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم واحتجازهم بصورة منهجية ، وهو ما لا يتفق مع القانون الدولي ، هذا الوضع لا يطاق.

-أناشد السلطات الليبية أن تفي بالتزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي ، وبذلك ، أن تنظر ، على سبيل الأولوية ، في بدائل الاحتجاز.

-يجب القيام بالمزيد لضمان تسجيل اللاجئين والمهاجرين في جميع نقاط النزول في ليبيا ، وكذلك لضمان حماية حقوقهم الإنسانية طوال فترة إقامتهم في البلاد ، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

– يمتد قلقي العميق إلى الآلاف من اللاجئين والمهاجرين المقيمين خارج مراكز الاعتقال الرسمية ، والتي لا تتوفر عنها إلا القليل من المعلومات ويستحيل الوصول إليها وبها مستويات عالية من العنف الجنسي التي تواجهها النساء والفتيات وخاصة الرجال والفتيان أثناء رحلتهم عبر ليبيا وهي غير مقبولة ، بما في ذلك أثناء الاحتجاز.

-أشعر بقلق عميق إزاء الإفلات من العقاب الذي يتمتع به تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص قبالة سواحل ليبيا ، وأدعو السلطات المعنية إلى ضمان وصول الضحايا إلى الانتهاكات التي ارتكبتها في أيديهم. المهربين والمُتجِرين وممثليهم ، وللمساءلة المسؤولين.

– إن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر إلى الأراضي الليبية وعبرها ومن سواحل ليبيا يسهم في تقويض عملية تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. لا يزال هدفنا الرئيسي هو وضع حد للقتال وإيجاد حلول دائمة ومستدامة بدعم كامل من مجتمع دولي متماسك. أدعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ، واستخدام أي نفوذ ، لإقناع الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون شروط مسبقة وبحسن نية وكذلك للعودة إلى العملية السياسية.

– يعتمد تجار الأشخاص والمهربين من المهاجرين عبر ليبيا على شبكات الأشخاص الذين يسهلون النقل والإمداد والترتيبات الأخرى للتنقل إلى البلدان المجاورة والمنطقة الأوسع.

– أشعر بقلق عميق إزاء الإفلات من العقاب الذي يتواصل به تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص قبالة سواحل ليبيا ، وأدعو السلطات المعنية إلى ضمان وصول الضحايا إلى الانتهاكات التي ارتكبتها في أيديهم. المهربين والمُتجِرين وممثليهم ، وللمساءلة المسؤولين.

– إن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر إلى الأراضي الليبية وعبرها ومن سواحل ليبيا يسهم في تقويض عملية تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. لا يزال هدفنا الرئيسي هو وضع حد للقتال وإيجاد حلول دائمة ومستدامة بدعم كامل من مجتمع دولي متماسك. أدعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ، واستخدام أي نفوذ ، لإقناع الأطراف بوقف الأعمال القتالية دون شروط مسبقة وبحسن نية وكذلك للعودة إلى العملية السياسية.

الترجمة : المرصد – خاص