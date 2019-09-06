أرمينيا – هاجم ألكسندر كارابيتيان، مهاجم منتخب أرمينيا، المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، بعدما تسبب الأخير في طرده من المباراة التي جمعت منتخبيهما أمس الخميس، بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وحقق المنتخب الإيطالي فوزًا على نظيره الأرميني في معقل الأخير، بنتيجة (3-1)، في مباراة لم يستكملها كارابيتيان، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

ونشر كارابيتيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة تجمعه ببونوتشي، وعلق موجها حديثه لنجم يوفنتوس قائلًا: “لدي احترام كبير لما حققته في مسيرتك الكروية، لكن كان هذا تصرفًا مخزيًا”.

ويرى كارابيتيان أن بونوتشي ادعى الإصابة خلال التحامهما الذي تسبب في حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ومن ثم طرده، في حين رأى حكم المباراة أن اللاعب الأرميني وجه ضربة بالمرفق لبونوتشي.

ويتصدر الأزوري جدول ترتيب المجموعة العاشرة بمرحلة التصفيات المؤهلة ليورو 2020، برصيد 15 نقطة، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية، حتى الآن.

المصدر : كووورة