إسرائيل – انتقد موقع Ynetnews الإسرائيلي المقترح الفرنسي الذي يتم بموجبه تسليم خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار لإيران، مقابل امتثالها الكامل للاتفاق النووي.

وأكد الصحفي بن درير يميني، في مقال على الموقع، أن العرض الفرنسي “المغري” يعادي إسرائيل في جوهره، لأنه يعد بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لطهران حتى تثبت دعائمها أكثر في المنطقة، ما يعني المزيد من القواعد العسكرية في العراق وسوريا، ومساعدات أكثر لـ “حزب الله” ولعمليات “الحرس الثوري” خارج الأراضي الإيرانية.

وزعم يميني أن الموارد المالية التي استفادت منها إيران عقب رفع العقوبات عنها في السابق، وُجهت لتطوير أنظمة الصواريخ الباليستية ودعم قوات “حزب الله” على حساب رفاه الشعب الإيراني.

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران قبل توقيع الاتفاق النووي سنة 2015، تسببت في أضرار وخيمة لاقتصاد البلاد، لكن اقتصاد إيران حقق نموا بـ 12.3% في السنة التي تلت التوقيع.

وأضاف يميني أن الإسرائيليين “قلقون” من العرض الفرنسي، خاصة بعد تأخر البيت الأبيض في إبداء موقف رافض واضح تجاه المقترح.

وفي تعليقهم على المقترح الفرنسي، أكد مسؤولون في البيت الأبيض أنهم لم يروا لحد الآن أي مقترح ملموس من شأنه أن يتماشى مع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

المصدر: “Ynetnews” + “رويترز”