بكين – دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة، الصين والولايات المتحدة إلى حل الخلافات بينهما عبر الحوار والتفاوض.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، أن ميركل وصلت البلاد في وقت سابق الجمعة في زيارة تستمر 3 أيام، والتقت رئيس الوزراء “لي كه تشيانغ”.

وأوضح أن “لي” استقبل ميركل في قاعة الشعب الكبرى في ساحة “تيان آن من”، ثم عقدا اجتماعا على مستوى الوفود.

وأشارت ميركل في الاجتماع إلى التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، قائلة إن التصرفات الأحادية والحمائية رمت بآثارها السلبية على ألمانيا أيضا، بحسب البيان.

وأضافت ميركل “يجب أن تسعى جميع الأطراف لحل الخلافات من خلال الحوار والتفاوض”.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الصيني عن أمله في استقبال ألمانيا مزيدا من الشركات الصينية، وتخفيف قواعد التصدير لبعض المنتجات الصينية.

وفي مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع، تطرق الجانبان إلى الأوضاع والاحتجاجات في هونغ كونغ، على خلفية مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى بكين.

وقالت ميركل أنها أكدت لـ “لي” في الاجتماع على ضرورة ضمان الحقوق والقانون الأساسي لهونغ كونغ، داعية إلى الابتعاد عن أعمال العنف.

وشددت أنه “لا يمكن إيجاد الحل إلا بالطرق السياسية، وهذا يحدث فقط من خلال الحوار”.

بدوره قال “لي” إن الصين تدعم نظام “بلد واحد ونظامي حكم” في هونغ كونغ، مبينا أن سكان هونغ كونغ هم من يديرون شؤونهم بأنفسهم.

وبيّن أنه أكد لميركل دعم الصين لوضع حد لأعمال العنف في هونغ كونغ وعودة الحياة الطبيعية إليها.

وأضاف “على العالم أن يعيي أن الشعب الصيني لديه العقل والقدرة على إدارة أعماله الخاصة بشكل جيد”.

ومن المرتقب أن تلتقي ميركل الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق، والسبت تزور جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في مدينة ووهان.

الأناضول