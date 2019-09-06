روسيا – في خطوة مفاجئة، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال مشاركته في منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك، أن بلاده ستقدم قرضا بقيمة مليار دولار لتنمية الشرق الأقصى الروسي.

ويمثل هذا الإعلان الأول من نوعه لنيودلهي، وقال مودي في كلمة خلال المنتدى الخميس، إنه حدث لم يسبق له مثيل عندما توفر نيودلهي خط ائتمان بشروط خاصة لبلد آخر.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي أنه خلال المنتدى تمكن رجال الأعمال من الهند من توقيع حوالي 50 اتفاقية في مختلف القطاعات من الطاقة والتعدين إلى الرعاية الصحية والتعليم مع نظرائهم في الشرق الأقصى الروسي.

وأشار إلى أن الجانب الهندي سيضخ استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار في إطار هذه الاتفاقيات، لافتا إلى أن الاقتصاد الهندي يتطور بسرعة كبيرة.

وأعرب مودي عن إعجابه بخطط الرئيس الروسي للشرق الأقصى، مضيفا أن كلا البلدين سيستفيدان من العمل “يدا بيد” في تنمية المنطقة.

واستضافت مدينة فلاديفوستوك الأسبوع الجاري فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، حيث حضر المنتدى نحو 8 آلاف مشارك من 60 بلدا.

وبحكم الموقع الجغرافي لمدينة فلاديفوستوك المطلة على المحيط الهادئ، شهد المنتدى مشاركة واسعة لقطاع الأعمال من الدول الآسيوية، وخاصة من الصين واليابان.

وخلال المنتدى هذا العام تم توقيع 270 اتفاقية، بقيمة تجاوزت الـ3.4 تريليون روبل (نحو 51.5 مليار دولار)، وفقا لما أعلنه الممثل الرئاسي في الشرق الأقصى نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري تروتنيف.

المصدر: RT