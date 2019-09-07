فلسطين – تعرض مستوطنان إسرائيليان اثنان لعملية طعن، أحدهما في حالة خطيرة، اليوم السبت، في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

وأفاد أهلي القرية بأن منفذ عملية الطعن مراهق يبلغ من العمر 15 سنة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر طبي، أن أحد المصابين الاثنين هو شاب في السابعة عشر من العمر، وأن إصابته خطيرة، بينما المصاب الآخر في الستين من العمر وقد تعرض لإصابة طفيفة.

وقال أحد أبناء البلدة، إن عملية الطعن نفذت بعد زيارة إسرائيليين اثنين من أصل روسي لطبيب يعرفانه في قرية عزون.

وأغلق الجيش الإسرائيلي جميع مداخل القرية، وباشر في استجواب الطبيب قبل أن يخلي سبيله.

المصدر: RT + وكالات