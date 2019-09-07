السودان – أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، السبت، أن “الفيضانات والسيول أودت بحياة 78 في السودان خلال الشهرين الماضيين”.

وقالت ماري كيلر، مديرة المكتب في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس” إن “العدد الأكبر من الضحايا سقط نتيجة تساقط أسقف مبان والصعق بالكهرباء”.

وأشارت إلى “تدمير أكثر من 41 ألف منزل”.

وأوضحت أن “346 ألف آخرين تضرروا من الفيضانات في 16 ولاية”، دون الكشف عن طبيعة تلك الأضرار.

ولفتت كيلر إلى أن “حصيلة الوفيات قد ترتفع بسبب زيادة المخاطر الناجمة عن الأمراض التي تنقلها المياه”.

وكانت السلطات قد أفادت بنفوق أكثر من 3 آلاف و600 رأس ماشية في أغسطس/آب الماضي، بسبب غرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

ومنذ مطلع أغسطس الماضي، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولاً غزيرة.

سكاي نيوز