ليبيا – قال رئيس مجلس مشايخ وأعيان ترهونة الشيخ صالح الفاندي إن القصف البربري التركي على ترهونة قصف غاشم، لافتاً إلى أن القصف الذي تقوده ميليشيات الوفاق لن يثني مدينة ترهونة عن دعم عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس.

الفاندي وجه رسالة إلى أهالي مصراتة الشرفاء الذين وصفهم بـ”الأخوة” في الوطن بضرورة عدم استهداف مدينة ترهونة التي تبعد 80 كم عن مدينة طرابلس ، معتبراً أن قصف الأحياء المدينة أمر غير مقبول ولا يشرف أحد.

واستبعد الفاندي في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” انسحاب اللواء التاسع مشاة من معركة تحرير طرابلس مضيفاً ” والله لو قصفوا ترهونة ليل نهار لن نتراجع نحن منحازون للجيش الليبي ولن نتراجع قيد أنملة… ولا بد من تحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة والمؤدلجين”.

كما إتهم الفاندي “مرتزقة الإخوان” ومن وصفهم بـ”سراق المال العام” باستهداف مدينة ترهونة ، منوهاً إلى أنهم قاعدة المنطقة الغربية ولن يثنيهم القصف الجبان عن دعم عملية تحرير طرابلس.