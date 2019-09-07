ليبيا – أعلن اللواء 73 مشاة عن صد هجوم كبير لمسلحي الوفاق على منطقة السبيعة ، مبيناً بأن وحدات القوات المسلحة كبدت مسلحي الوفاق خسائر فادحة في الآليات والأرواح وأن وحدات القوات المسلحة تستعد لشن هجوم مضاد خلال الساعات القادمة.

ومن جانبها أكدت الكتيبة 128 مشاة عن صدها لمحاولة مسلحي الوفاق للهجوم على منطقة سوق الخميس مسيحل في محاولة للتقدم لمنطقة فم ملغة .

يشار إلى أن موالين لمسلحي الوفاق قد أكدوا منذ صباح اليوم السبت شن هجوم كبير على كافة محاور جنوب طرابلس ، في محاولة منهم لاستعادة المواقع التي تسيطر عليها القوات المسلحة منذ شهر ابريل الماضي.