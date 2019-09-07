ليبيا – قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن إحاطة المبعوث الأممي لبلاده غسان سلامة الأخيرة بمجلس الأمن لم تكن منصفة.

بليحق أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الجمعة أن غسان سلامة لم يكن منصفا لتحركات القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والمجموعات الخارجة على القانون منذ بداية عمله في البلاد.

وبيّن أن إحاطات سلامة توضح أنه لم يحقق أي إنجاز من أجل حل الأزمة الليبية إنما زادها تعقيدا بدعمه لحكومة الصخيرات غير الشرعية.

وكشف المتحدث باسم مجلس النواب أن البرلمان الشرعي كجهة تشريعية شرعية وحيدة بالدولة الليبية يتابع تقدم الجيش الوطني في طرابلس عن كثب وباهتمام كبير.

وأضاف بليحق أن المجلس يدعم ويؤيد تحركات القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون التي تنفذ مشروع “دويلة” قطر وتركيا بدماء وأموال الليبيين بالمنطقة.

وأشار إلى أن الشعب الليبي يدفع الثمن غالياً من دماء أبنائه للتصدي لمشروع دويلة قطر وتركيا وأن هذه المعركة لا بد منها للقضاء على هذه المجموعات الإرهابية المسلحة الخارجة على القانون.

وأوضح أن رئيس مجلس النواب يبذل جهودا مضنية داخليا وخارجيا لدعم تحركات الجيش في حربه ضد الإرهاب.

بليحق أكد أن تنظيم الإخوان الإرهابي بدعم من الأذرع الإعلامية الداعمة له في قطر نفذ هجمة شرسة ضد القوات المسلحة منذ بداية عملية طوفان الكرامة لتحرير العاصمة طرابلس.

وحول الأوضاع بمدينة مرزق ،شدد بليحق على أن مجموعات المعارضة التشادية المدعومة من حكومة الصخيرات اعتدت على المدينة وهجرت أهلها من أجل زعزعة الأمن والاستقرار الذي شهده الجنوب بعد عملية فرض القانون التي أطلقها الجيش بالمنطقة مطلع العام الجاري.