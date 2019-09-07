بروكسل – تباطأ نمو اقتصاد منطقة اليورو( 19 دولة) إلى 0.2 بالمئة في الربع الثاني من 2019، بسبب انكماش اقتصاد ألمانيا وتباطؤ التجارة.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (يوروستات) في بيان، الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 0.4 بالمئة في الربع السابق عليه.

وانكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني 2019، مقابل نمو بنسبة 0.4 بالمئة في الربع السابق له، وفق بيانات رسمية.

ومؤخرا، خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها لمعدل نمو منطقة اليورو (19 دولة) إلى 1.4 بالمئة في 2020، مقابل 1.5 بالمائة في توقعات سابقة، في حين أبقت على معدل نمو 1.2 بالمئة بدون تغيير في 2019.

وأكد البيان تباطؤ نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي( 28 دولة) إلى 0.2 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 0.5 بالمئة في الربع السابق عليه.

وأبقت المفوضية حديثا على تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي (28 دولة) دون تغيير عند 1.4 بالمئة في 2019 و 1.6 بالمئة في 2020.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

فيما يضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى كل من بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة.

الأناضول