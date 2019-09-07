سائق ينجو بأعجوبة من حادث مروع بعد تطاير سيارته في الهواء

سائق ينجو بأعجوبة من حادث مروع بعد تطاير سيارته في الهواء

إيطاليا – نجا السائق الأسترالي، أليكس بيروني، بأعجوبة من الموت بعد حادث مروع، خلال سباق جائزة إيطاليا الكبرى لسباق سيارات الفورمولا 3.

وتطايرت سيارة بيروني في أحد المنعطفات في الهواء وهبطت “كصاروخ من السماء” على سياج الأمان، وتناثرت لأجزاء، ونجا السائق الأسترالي بأعجوبة، فقد أصيب بكدمات فقط نقل على إثرها إلى المستشفى لإجراء الفحص الطبي والتأكد من سلامته.

يذكر أنه قبل أسبوع واحد، أعلن موقع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، عن مصرع الفرنسي، أنطوان هوبير، سائق فريق “BWT Arden” جراء اصطدام بين عدة سيارات خلال سباق لسيارات الفورمولا 2، في بلجيكا.

المصدر: “sport-express”