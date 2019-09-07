الإمارات العربية – أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش اليوم السبت، أن دولة الإمارات تقف مع السعودية في دعوتها للحوار (في اليمن) كما وقفت مع دعوتها للحسم.

وأشاد قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” بدور السعودية في قيادة التحالف العربي بكل صبر وحنكة، لافتا إلى أن استجابة الإمارات لدعوة الحزم وطدت شراكة إقليمية راسخة بين البلدين.

وشدد قرقاش على موقف الإمارات الداعم للدعوة السعودية للحوار بخصوص اليمن.

وكانت السعودية قد دعت إلى التهدئة بين الطرفين، ووجهت الدعوة للحكومة الشرعية وقيادات “الانتقالي” للحوار في مدينة جدة، ووقف إطلاق النار جنوب اليمن.

المصدر: تويتر