أرمينيا – تغلب منتخب أرمينيا على ضيفه من البوسنة والهرسك (4-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وأحرز المهاجم الأرميني، غينريخ مخيتاريان، هدفين لبلاده، في الدقيقتين (3 و66)، وتكفل زميله المدافع، أوغانيس أمبارتسوميان، بتسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 77، بينما جاء الهدف الرابع بـ “نيران صديقة” سجله المدافع البوسني، عند الدقيقة 90، خطأ في مرماه.

أما هدفا الضيوف، فقد حملا توقيع كل من، المهاجم إدين دجيكو، ولاعب خط الوسط أمير غوياك، في الدقيقتين (13 و70) على الترتيب.

واستعاد منتخب أرمينيا بذلك توازنه، بعد خسارته أمام ضيفه الإيطالي (1-3) في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 9 نقطة، ويحتل المركز الثالث في المجموعة العاشرة، متجاوزا البوسنة والهرسك بفارق نقطتين.

ويتصدر منتخب إيطاليا ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، قبل أن يحل ضيفا على وصيفه الفنلندي، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT