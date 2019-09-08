القاهرة – استخرج أطباء مصريون، مجموعة من أدوات الطعام المعدنية وخاتم ذهبي من أمعاء شاب، قال إعلام محلي إنه يعاني ضمورًا في المخ.

وأفادت البوابة الإلكترونية لصحيفة “الأهرام” المملوكة للدولة أن “فريقًا جراحيًا بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة (شمال/ حكومي)، تمكن من استخراج عدد كبير (لم تحدده) من أدوات المائدة (ملاعق وشوك)، بالإضافة إلى خاتم ذهبي داخل أمعاء شاب”.

وفيما لم توضح “الأهرام” سبب ابتلاع الشاب البالغ من العمر 20 عامًا هذه الأدوات، نقلت عن طبيبه أمجد فؤاد أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، أن المريض يعانى ضمورًا بالمخ.

ووصل المريض إلى مركز الجهاز الهضمي بالجامعة، وفق “فؤاد”، وهو يعاني آلاما شديدة بالبطن، تزامن معها شكوى والدته من فقدان أدوات المائدة، وعدد من الخواتم والسلاسل.

وبالفحص الطبي “تبين وجود أجسام غريبة”، وفق المصدر ذاته.

وأوضح أنه “تم عمل استكشاف جراحي واستخراج عدد من الملاعق والشوك، وخاتم ذهب، وسلاسل وفرش أسنان وبعض الأجسام الغريبة”.

وأكد أن المريض خرج من غرفة العمليات وحالته مستقرة حاليا.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جامعة المنصورة بشأن حالة المريض.

الأناضول