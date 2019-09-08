الأركان الكويتية تنفي صحة ما نسب لوزير الدفاع عن وجود أزمة مع العراق

الأركان الكويتية تنفي صحة ما نسب لوزير الدفاع عن وجود أزمة مع العراق

الكويت – نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صحة ما نسب للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، من تصريحات بشأن وجود أزمة بين الكويت والعراق.

وجاء في بيان لرئاسة الأركان الكويتية، اليوم السبت، تأكيد الشيخ ناصر صباح الأحمد على “عمق العلاقات الودية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين واستمرار تعاونهما في جميع المجالات، لا سيما ما يتعلق منها في المجال العسكري وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها”، حسب وكالة “كونا” الرسمية.

وأشارت رئاسة الأركان إلى “احتفاظها بحقها القانوني ضد مروجي الأخبار والشائعات غير الصحيحة بهدف زرع بذور الفتنة والتفرقة والتشكيك بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين”.

ودعت الأركان الكويتية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى “عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار مجهولة المصدر، وتحري الدقة في التعامل معها”، مؤكدة “ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والمتمثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع”.

وكانت بعض الحسابات على “تويتر” قد تداولت تغريدات وتصريحات مزعومة نسبتها إلى النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي، عن “وجود أزمة في العلاقات بين الكويت والعراق على خلفية موضوع بناء منصة بحرية فوق منطقة فشت العيج الواقعة بالمياه الإقليمية الكويتية”.

المصدر: كونا