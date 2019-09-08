اليمن – سحبت الإمارات، مساء السبت، قواتها من القصر الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” المحلية عن مصدرين حكومي وآخر في قيادة التحالف العربي، أن “القوات الإماراتية غادرت قصر معاشيق الرئاسي وأخلت مواقعها فيه بالكامل”​​​.

وأضافت الصحيفة أن “القوات الإماراتية المنسحبة نقلت دبابات ومدرعات وأسلحة ثقيلة على متن 5 ناقلات صوب مقرها الرئيسي في البريقة”.

وذكرت أن “عددا من القيادات الإماراتية لا تزال في قصر معاشيق في انتظار وصول طائرة عسكرية لنقلهم صوب معسكر قيادة قوات التحالف”.

وحسب الصحيفة، “دخلت القوات الإماراتية قصر معاشيق أواخر العام 2015”.

وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرت في العاشر من أغسطس المنصرم، على قصر معاشيق دون قتال، بعد سيطرتها على معسكرات ومؤسسات الدولة في مدينة عدن، بما فيها مقر الحكومة اليمنية، إثر مواجهات دامية مع قوات الحماية الرئاسية استمرت 4 أيام سقط خلالها نحو 40 قتيلا و260 جريحا، حسب الأمم المتحدة.

المصدر: سبوتنيك