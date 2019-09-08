ونشرت صحيفة “ميرور” البريطانية تقريرا حول الأندية الأكثر نجاحا على مستوى العالم مستندة على إجمالي عدد البطولات التي حققتها على مر تاريخها.

ووفقا للتقرير، احتل الأهلي المعروف ب‍نادي القرن الأفريقي صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات في العالم متفوقا على جميع الأندية العالمية، حيث حصد 41 لقبا في بطولة الدوري المصري، و36 لقبا في بطولة كأس مصر و10 ألقاب في بطولة السوبر المحلي و19 لقبا على الصعيد القاري، من بينها 8 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا وسوبر أفريقي وألقاب في أبطال الكؤوس الإفريقية، ولقب واحد في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.