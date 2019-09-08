مدغشقر – اكد البابا فرنسيس، امس إن سرعة إزالة الغابات وانحسار التنوع البيئي في دول بعينها لا تعني أن هذه قضايا محلية إذ تهدد مستقبل الكوكب بأسره.

وصرح البابا خلال زيارته لمدغشقر، في تصريحات أمام مسؤولي حكومة البلاد، اليوم السبت، بأن البعض يحققون مكاسب من الإفراط في اجتثاث الغابات، مؤكدا أن “انحسار التنوع البيئي يهدد مستقبل الدولة وكوكب الأرض، وطننا المشترك”.

وأضاف مخاطبا رئيس مدغشقر أندريه راجولينا ووزراءه، أن من الضروري توفير فرص عمل تستقطب من يضرون بالبيئة حتى لا يعتبروا هذا العمل هو سبيل العيش الوحيد.

وفي وقت لاحق توجه البابا فرنسيس لزيارة دير راهبات. ثم ألقى البابا كلمة في المساء أمام نحو 100 ألف شاب احتشدوا بأحد الحقول على مشارف العاصمة ودعاهم لإرساء العدالة المجتمعية في بلدهم.

وتأتي تصريحات بابا الفاتيكان على خلفية حرائق غابات الأمازون الهائلة التي أثارت اهتماما واسعا على الساحة الدولية، بما في ذلك أثناء قمة مجموعة السبع الكبار في فرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن مدغشقر التي زارها البابا اليوم السبت، هي الأخرى تعاني من إزالة الغابات، حيث فقدت نحو 44% من غاباتها خلال الأعوام الـ 60 الماضية بسبب التجارة غير المشروعة للخشب، حسب معطيات معاهد أبحاث ووكالات إغاثة.

المصدر: رويترز