غزة – استهدف الطيران الإسرائيلي مساء السبت عددا من المواقع داخل قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على “تويتر”: “قبل قليل أغارت طائرات حربية وأخرى على عدد من الأهداف الإرهابية وفيها وسائل قتالية بحرية بالإضافة إلى مجمعين عسكريين للمنظومة الجوية التابعة لـ “حماس” في شمال ووسط قطاع غزة”.

وأشار المتحدث إلى أن ذلك جاء “ردا على تسلل حوامة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وإلقائها عبوة ناسفة باتجاه مركبة عسكرية اليوم”.

وأفاد مراسلنا في غزة بأن الجيش الإسرائيلي استهدف موقع صلاح الدين قرب نتساريم بصاروخي استطلاع، كما استهدف الطيران الحربي عددا من المناطق وسط وجنوب قطاع غزة، من ضمنها موقعا عيسى البطران والكتيبة 13 وسط القطاع وموقع عسقلان شماله.

وأكدت وزارة الصحة في غزة عدم وصول أي إصابات الى المستشفيات بعد الغارات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت أن طائرة مسيرة تم إطلاقها من غزة، ألقت متفجرات على عربة تابعة للجيش.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة “حماس” ستكون مسؤولة عن أي تصعيد للأوضاع.

المصدر: RT