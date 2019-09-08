اليمن – رحبت السعودية والإمارات باستجابة “الحكومة اليمنية الشرعية” و”المجلس الانتقالي الجنوبي”، لدعوة الحوار التي أطلقتها المملكة في مدينة جدة، لحل الأزمة في الجنوب اليمني.

وشددت الدولتان في بيان لهما على، “ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام”​​​.

وأضاف البيان المشترك، “عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة.”

وشدد البلدان على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة، والعمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شكلت من التحالف (المملكة والإمارات) والأطراف التي نشبت بينها الفتنة.

كما أكد الجانبان السعودي والإماراتي في البيان على استمرار دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية و”هزيمة المشروع الإيراني ودحر المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن”.

المصدر: وكالات